نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب: تأثير مباشر وفوري لسوق الحبوب بارتفاع سعر القمح

إسلام جابر _ قال وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كهرمانة، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومحصول القمح عالميًّا إضافة إلى أزمة ارتفاع تكلفة الشحن الدولي، سيكون لهما تأثير مباشر وفوري على مستويات أسعار السلع في السوق المحلية، خاصة أن مصر تعد من الدول المستوردة للقمح وليست مصدرة للمنتج. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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