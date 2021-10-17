المراعي السعودية تفتتح محطة طاقة شمسية لشركة بيتي على مساحة 20 فدانا

إسلام فضل _ قال عبد الله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، إن سوق الصناعات الغذائية في مصر يشهد تطورات كبيرة سواء على مستوى تكنولوجيا التصنيع أو من حيث جودة المنتجات المطروحة فيه والتي أصبحت تنافس بقوة مثيلاتها العالمية.

وأكد البدر في بيان صادر اليوم الأحد، خلال زيارته مقر شركة بيتي للصناعات الغذائية، يرافقه عمر سالم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الألبان والعصائر بشركة المراعي السعودية، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة “بيتي” مارك وايلى، إن السوق المصرية تشهد فرصًا استثمارية كبيرة وضخمة، كونها إحدى أهم وأكبر أسواق المنطقة.

وأشار إلى أن المستهلك المصري “ذكي”، ويعرف جيدًا احتياجاته ويستطيع التفرقة بين المنتجات وانتقاء الأفضل منها، ومن هنا تأتي المنافسة الشديدة.

وأفتتح الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، خلال زيارته محطة الطاقة الشمسية الجديدة لشركة “بيتي”، والتي تقام على مساحة 20 فدان وتحتوي على 18900 خليه شمسيه تصل قدرتها على توليد الكهرباء إلى 6.7 ميجا وات. بما يوفر 20% من الاستهلاك السنوي للكهرباء لمصانع شركه “بيتي” وتعد هذه المحطة احدى مشاريع بيتي للاعتماد على الطاقة النظيفة من اجل التنمية المستدامة.

كما قام البدر بافتتاح خطوط الإنتاج الجديدة والتي تعد أحدث تكنولوجيا في فئتها في قطاعات الألبان والزبادي والعصائر وهي جزء من توسعات الشركة لزيادة الإنتاج وتلبيه احتياجات السوق المتزايدة، وقام بعمل جولة في عدد من المتاجر والأسواق، أجرى خلالها مجموعة من اللقاءات مع الموزعين وتجار السلع الغذائية، اطلع من خلالها على توجهات السوق وتفضيلات العملاء.

وكشف البدر، أن زيارته لمصر تأتي ضمن خطط شركة “المراعي” الطموحة للتوسع في السوق المصري من خلال شركة “بيتي” الممثل لها في مصر، منوهًا بأن الشركة تدرس ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الحصة السوقية لشركة “بيتي” وتحقيق الريادة في مجال صناعة الألبان والعصائر في السوق المصرية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “بيتي” مارك وايلى، أن “بيتي” نجحت في اعتلاء مركز ريادي كأفضل شركة في السوق المصري في مجال صناعة الألبان والزبادي والعصائر، موضحا أن هذه النجاحات تأتي تتويجا لما تبذله الشركة من جهود كبيرة في السوق المصرية وتقديم منتجات عالية الجودة، والتي أهلتها لأن تكون الشركة الرائدة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتي” هي شركة مصرية مملوكة لشركة المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج وشركه بيبسيكو العالمية.