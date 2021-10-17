رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: خامات الأعلاف ارتفعت عالميا بنسبة تتخطى 75%

إسلام جابر _ أكد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك ارتفاعًا في أسعار خامات الأعلاف عالميًّا بشكل غير مسبوق وبنسبة تتخطى 75%، حيث ارتفع سعر طن الذرة إلى ما يتراوح بين 5200 و5800 جنيه، مقارنة بما يتراوح بين 3300 جنيه و3400 جنيه العام الماضي، كما ارتفع سعر طن الصويا ليصل إلى 9 آلاف جنيه، مقارنة بما يتراوح بين 4800 جنيه و5 الأف جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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