جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة 64 مليون جنيه بالبحيرة

إسلام فضل _ قال سيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” تستهدف ستة مراكز هي ” أبو المطامير ، أبو حمص ، دمنهور ، حوش عيسى ، كفر الدوار ، ووادى النطرون ” بواقع 208 قرية.

وأضاف نصار في بيان صادر اليوم الأحد، أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الوجه البحري من حيث عدد المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة، لافتًا إلي أنه تم ضخ اجمالي تمويلات بلغت 64 مليون جنيه ، نفذت حوالي 2500 مشروع صغير ومتناهى الصغر، أتاحت ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل بالمراكز المستهدفة وذلك منذ بدء المبادرة في يناير 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس.

ووجه نصار الدعوة لشباب البحيرة للتوجه لمقر الفرع بشارع مستشفى الرمد للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أشار مدير فرع الجهاز بالبحيرة إلى ان الفرع قام بتنظيم ما يقرب من 40 ندوة تعريفية لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والمزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد.

كما عرضت تلك الندوات الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف المتدربين بالخطوات المنهجية لإقامة المشروعات الصغيرة استهدفت تلك الدورات مئات من المتدربين.

وأشار إلي أن الفرع قد قام باستخراج رخص مؤقتة ودائمة لحوالي 150 مشروعا وقام بتوفيق أوضاع لما يقرب من 30 مشروعا ، وإصدار حوالى 100 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يمنحها القانون 152 لعام 2020.