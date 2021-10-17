رئيس شعبة الحاصلات الزراعية: تأثر أسعار البقوليات محليا لن يتخطى 5%

إسلام جابر _ قال أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، ورئيس شركة الباشا لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية، إن نسبة تأثر السوق المحلية بارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج عالميًّا وكذا مصروفات وتكاليف الشحن الدولي، لن تتخطى 5% بأي حال من الأحوال، وذلك على مستوى جميع أنواع البقوليات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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