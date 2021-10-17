رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: الاكتفاء الذاتي من الأرز يقي السوق من اضطراب الأسعار

إسلام جابر _ يرى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة الأمل للحاصلات الزراعية، أن ارتفاع أسعار عدد من المواد الخام عالميًّا وتكلفة الشحن الدولي، لن يؤثر على أسعار الأرز محليًّا، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي كامل من المنتج محليًّا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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