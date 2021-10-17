ملف.. أسعار السلع الاستراتيجية.. إلى أين؟

إسلام جابر _ تستعد أسواق السلع للدخول في موجة ارتفاع جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة كنتيجة طبيعية للارتفاع المستمر في أسعار الخامات والسلع العالمية، وهو ما رصدته جريدة «دوت الخليج» في محاولة منها للتعرف على ما ينتظر القطاع الإنتاجي وخاصة السلع الاستراتيجية مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأعلاف والشحن والقمح. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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