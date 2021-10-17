هاني برزي: نقص في المعروض وارتفاع كبير في أسعار المواد الخام

إسلام جابر _ قال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الأسواق العالمية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الخام في الآونة الأخيرة، علاوة على نقص المعروض منها، بسبب توقف بعض الأسواق نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما أثر على عمليات إنتاج المواد الخام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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