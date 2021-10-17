أشرف الجزايرلي: تيسير الإفراج الجمركي يحد من تأثر مصر بأزمة ارتفاع الأسعار العالمية

إسلام جابر _ قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والمدير التنفيذي لشركة يونيليفر مشرق، إن الحالة التي تشهدها الساحة العالمية من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وأيضًا رسوم الشحن الدولي، تعد أزمة ستتأثر بها دول العالم بأكمله وليست مصر وحدها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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