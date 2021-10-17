محمد الدماطي: موجة ارتفاع مرتقبة في الأسعار تحت وطأة الضغوط العالمية

إسلام جابر _ قال محمد الدماطي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، إن السوق المحلية متوقع أن تشهد موجة تضخم وارتفاع بأسعار عدد من المنتجات الغذائية، تأثرًا بزيادة أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج عالميًّا، علاوة على ارتفاع تكلفة الشحن الدولي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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