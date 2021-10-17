ملف.. الصناعات الغذائية تتهيأ لمواجهة تحديات جديدة

إسلام جابر _ بدأ مصنعو المنتجات الغذائية في الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة ناجمة عن الارتفاع الذي تشهده أسعار الخامات العالمية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على أسعار المنتجات النهائية، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه هذا القطاع من التبعات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا منذ العام الماضي، وتأثر صادراته للعديد من الأسواق خلال الشهور الأولى للأزمة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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