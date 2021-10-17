عاجل.. تغطية الطرح العام لشركة إي فاينانس 61.36 مرة

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تغطية الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنهاية فترة الاكتتاب 61.36 مرة.

وأفادت البورصة في بيان لها منذ قليل، أن إجمالي كميات أوامر الشراء ( الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت 1.581.643 مليار سهم.

وكانت شركة إي فاينانس قد فتحت باب الاكتتاب في الطرح العام 10 أكتوبر الجاري لبيع عدد أسهم حده الأقصى 25.777 مليون سهم تمثل نسبة 10% من الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، ومن المقرر إغلاقه الأحد القادم.

وفتحت الشركة الأربعاء 6 أكتوبر، باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، واستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر الجاري.

وكشفت جريدة دوت الخليج في عددها الصادر الأحد 10 أكتوبر أن شركة إي فاينانس تلقت طلبات للحصول على حصص استراتيجية مؤثرة من مؤسسات عالمية وإقليمية.

وكانت شبكة بلومبرج الإخبارية، قد أفادت يوم 8 أكتوبر أنه تمت تغطية كامل الأسهم المطروحة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين.

وفي 11 أكتوبر الجاري أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ورد إليها كتاب من شركة إي فاينانس، بشأن رغبتها في زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة.

وفي 12 أكتوبر أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن السعر النهائي للطرح العام والخاص تم تحديده عند 13.98 جنيه للسهم.