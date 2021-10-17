شريف الصياد: 44% زيادة في الصادرات الهندسية.. مستفيدة من الأزمات العالمية

شاهندة إبراهيم _ أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الارتفاع الجنوني في أسعار مكونات الإنتاج القادمة من الصين دفع البلاد المحيطة بمصر للإقبال السريع على المنتجات المحلية، بدعم من أن أسعارها كانت معقولة بفعل تكاليف الشحن غير المرتفعة، كما أن تداعيات وانعكاسات التطورات العالمية من ارتفاع الخامات لم تكن وقتذاك تنال من السوق أو تؤثر عليها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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