حمدي عبد العزيز: ارتفاعات الأسعار التاريخية للمواد الخام انعكست على جميع الصناعات

شاهندة إبراهيم _ قال حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات سابقًا، ورئيس مصنع أوتو كوول المتخصص في صناعة تكييفات وأطقم التبريد والرادياتير للسيارات والأتوبيسات، إن جميع أسعار الخامات والمعادن من النحاس والألومنيوم وغيره شهدت ارتفاعات سعرية في الفترة الماضية، وهو ما ينعكس بالسلب على تكلفة كل الصناعات الأخرى. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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