البورصة: الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ويستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح الأحد الموافق 24 أكتوبر.

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