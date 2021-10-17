عبد المنعم القاضي: رواج مرتقب للصناعات المغذية المصرية بفعل ارتفاع المدخلات

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس عبد المنعم القاضي رئيس مجلس إدارة شركة القاضي للخراطيم والمواسير، ونائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات المغذية يستفيد من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، بحيث تفتح الطريق وتخلق فرصًا ثمينة لرواجها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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