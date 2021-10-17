كريستين لاجارد: معدلات التضخم الحالية مؤقتة ولن تستمر في الارتفاع

العربية نت _ توقعت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي، كريستين لاجارد، عدم استمرار الارتفاع في معدلات التضخم، وتعهدت بمواصلة مساعدة اقتصاد منطقة اليورو مع استمرار تداعيات وباء كورونا.

ورجحت لاجارد أن يبلغ التضخم ذروته في وقت لاحق من هذا العام قبل أن يتباطأ في عام 2022، مع توقعات نمو الأسعار لتبقى دون المستوى المستهدف على المدى المتوسط.

يُذكر أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 3.4% في سبتمبر، وهو أعلى معدل في 13 عاما.