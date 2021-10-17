بنك saib يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإدخار

إسلام فضل _ أعلن بنك saib، عن مشاركته في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإدخار في الفترة من 15 إلي 31 أكتوبر 2021.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الأحد، أنه يتم التواجد في عدة أماكن للتجمعات، وذلك انطلاقاً من دور البنك في تعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لإحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

كما يقوم البنك بتقديم العديد من العروض والمميزات بهدف التشجيع لفتح حسابات بنكية للعملاء الجدد مجاناً بدون مصاريف وإصدار محافظ إلكترونية saib Wallet مجاناً من أجل تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي. بالإضافة إلى سعي البنك الدائم لإﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤصرفية والتمويلية ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ تحقيقاً للشمول المالي .

وفي هذا السياق ، يقدم البنك خلال هذه الفترة :

– فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف و بدون حد أدنى لفتح الحساب

– إصدار بطاقة خصم مباشر (كلاسيك) بدون مصاريف للعملاء الجدد

– إصدار بطاقة مسبقة الدفع بدون مصاريف

– إصدار بطاقات saib الأهلي

– الاشتراك في خدمة الأنترنت البنكي بدون مصاريف

– الاشتراك في تطبيق الموبايل البنكي بدون مصاريف

– الاشتراك في خدمة المحفظة saib wallet بدون مصاريف

– الاشتراك في خدمه الـ SMS بدون مصاريف

وذكر أنه خلال فترة الفعالية سوف يتم التواجد أيضاً داخل مراكز التثقيف المالي الخاصه بالبنك saib cube داخل مول مصر بالسادس من أكتوبر ، وداخل مول العرب بالشيخ زايد وداخل مول طنطا بمدينة طنطا ، بالإضافة إلى التواجد في أحد أهم محطات مترو الأنفاق في القاهرة “محطة الشهداء” لتقديم الخدمات البنكيه للعملاء والترويج للمنتجات البنكيه المختلفه خلال أيام الأسبوع .