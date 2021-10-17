البورصة تصعد إلى 11155 نقطة.. وسهم CIB يقفز 2.43%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.45%، وأغلق عند مستوى 11155 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.43% وأغلق عند مستوى 47.12 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.11% و 0.47% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.254.753 مليار جنيه، على 194 شركة، من خلال 32.507 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 74 شركة مقابل تراجع 58 بينما لم تتغير أسعار 62.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 48.383 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 78.762 مليون جنيه مقابل 30.379 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 31.951 مليون جنيه، منها 30.982 مليون جنيه للمؤسسات، و 968.979 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 16.432 مليون جنيه، منها 13.602 مليون جنيه للمؤسسات، و 2.829 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية 409.5 469.89 14.75 حديد عز 13.6 15 10.29 الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية 137.14 149.31 8.87 العربية للأسمنت 3.24 3.45 6.48 القلعة للاستشارات المالية – أسهم عادية 1.18 1.255 6.36

الأسهم الأكثر انخفاضا