سمو للاستشارات تقلص حصتها في يونيباك إلى 29.3%

رنا ممدوح _ قلصت شركة سمو للاستشارات حصتها في رأسمال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك لتصبح 29.3% بدلا من 30.06%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سمو للاستشارات باعت 5.852 مليون سهم مقابل 10.593 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 1.81 جنيه، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم :- – جدوى للتنمية الصناعية 45.73% – وادي للاستشارات 0.014% – نمو للاستشارات 0.032% – الحصن للاستشارات 0.71%

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