ملف.. الصناعات المغذية أمام فرصة قد لا تتكرر

شاهندة إبراهيم _ بددت سلالة متحور دلتا آمال بلوغ تعافٍ اقتصادي قريب، ليظهر ذلك جليًّا في محاولات العالم أجمع لكبح جماح التضخم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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