منى بدير: العالم يودع مرحلة التضخم المنخفض وأسعار الفائدة الصفرية

رنا ممدوح _ استبعدت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، أن يتجه البنك المركزي المصري المصري في الوقت الراهن إلى تغيير سياساته الحالية لحين القيام بالتقييم بالشكل الوافي للضغوط التضخمية ومدة استمرارها وانعكاساتها على مستويات الأسعار بالسوق المحلية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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