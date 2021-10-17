البورصة المصرية.. المكاسب والخسائر من موجة التضخم العالمي

إسلام فضل _ أكد عدد من خبراء سوق المال، أن غالبية القطاعات المدرجة في البورصة المصرية من المتوقع أن تتأثر سلبًا خلال الفترة المقبلة، نتيجةً لموجة التضخم التي تجتاح الأسواق العالمية وكذا الضغوط التضخمية المحلية والتي بدأت تنعكس في معدلات التضخم لمصر لتشهد ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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