محمد عبد الوهاب: ندرس طلبات عدد من الشركات لإنشاء مناطق حرة استثمارية

دوت الخليج – قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنها تلقت طلبات لعدد من الشركات لإنشاء مناطق حرة استثمارية، وإن الهيئة تضطلع حاليًا بدراستها.

وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أشار عبد الوهاب إلى افتتاح مركز خدمات المستثمرين في الفيوم، كأول مركز متكامل لهذا الهدف في المحافظة، والذي سيقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على رئيس الوزراء، نتائج لقاءاته مع بعض المستثمرين العمانيين لبحث طلباتهم للمشاركة في الاستثمار في القطاع الطبي.

مستثمرون عمانيون يستهدفون إنشاء مستشفى للعيون في العاصمة الإدارية بنحو 10 ملايين دولار

وأشار أيضًا إلى لقائه رضا الصالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور أحمد رضا، رئيس مجلس إدارة المستشفى العربي التخصصي، حيث أبدى المسئولون العمانيون الاهتمام بالاستثمار في مصر من خلال إنشاء مستشفى للعيون في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة مقترحة 10 آلاف م2 وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج لقائه مع الدكتور جمال علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية.

واستعرض عبد الوهاب ما تناوله اللقاء من بحث سبل نقل خبرة الهيئة من خلال تدريب عدد من كوادر الجانب الليبي خاصة في قطاعات المناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين وصياغة قانون الاستثمار.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا جهود تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في ليبيا بعد تحديد الجانب الليبي لعدد من القطاعات المستهدفة، وكذا موافاتنا بالفرص الاستثمارية المتاحة، مع عرض تجربة الهيئة وأبرز مستجدات الاقتصاد المصري وأهم تطورات مناخ الاستثمار والقوانين المحفزة.

كما أشار إلى الزيارة المزمع القيام بها إلى دبي، غدا حتى 21 أكتوبر، لافتا إلى أن الزيارة من المقرر أن تشهد اجتماعا مع ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة الامارات العربية المتحدة للتجارة الخارجية، مع لقاء فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA حيث تم ترشيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتولي منصب نائب الرئيس بالرابطة.

وخلال الاجتماع، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خلال الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 82 موضوعا.

وأشار إلى الفصل في 71 موضوعا بنسبة 87% من إجمالي الموضوعات المعروضة، وتأجيل نظر 11 موضوعا لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية بنسبة 14%.

ومن جانبه، ثمن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الهيئة العامة للاستثمار لدفع الجهود في هذا القطاع الهام الذي يدعم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل والتشغيل.

كما أشاد مدبولي بجهود الهيئة لمد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة بما يخدم جهود تبادل الفرص الواعدة في مجال الاستثمار.