تحويلات المصريين في الخارج ترتفع إلى 18.7 مليار دولار بنهاية يوليو

إسلام فضل – كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021 بمعدل 10.2%، وبزيادة قيمتها نحو 1.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان قبل قليل، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 18.7 مليار دولار منذ بداية يناير حتى شهر يوليو 2021، مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال ذات الفترة عام 2020.

ولفت إلى تراجع تحويلات شهر يوليو 2021 ‏‏‏بمعدل طفيف بلغ 3.0%‏ لتسجل نحو 2.79 مليار دولار مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020.