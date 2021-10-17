الكهرباء تتعاقد مع السويدي إلكتريك لتنفيذ محطة محولات مونوريل زايد في 6 أكتوبر

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دوت الخليج – وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة السويدي إلكتريك للتجارة و التوزيع، اليوم الأحد، عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد، بالسادس من أكتوبر، بتكلفة حوالي 178 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن المحطة بجهد (66 / 22) كيلوفولت، وسعة (3 × 40) ميجا فولت أمبير، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS؛ لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من أكتوبر، وأن مدة التنفيذذ تصل إلى 12 شهرا.
وأشار البيان إلى أن التعاقد يأتي في إطار “جهود الدولة المصرية بمؤسساتها كافة للانتهاء من مشروع المونوريل، الذي يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائي في العالم، وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في المواصلات العامة بمصر، وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة”.
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