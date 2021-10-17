البترول: 30% انخفاضا في استيراد البنزين والسولار.. والاكتفاء الذاتي بحلول 2023

دوت الخليج – قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن تطوير مصافي التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023 يتضمن 7 مشروعات، باستثمارات حوالي 86 مليار جنيه، تنتج 6.2 مليون طن سنويًا.

وأمام ندوة نظمتها جمعية البترول المصرية بعنوان “قطاع البترول كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي” أوضح الملا أن زيادة الإنتاج المحلي وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامي استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض في استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالي 30%.

كما أشار وزير البترول إلى الزيادة الكبيرة التي تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنويا، وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ، وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية، و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة، ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.

واستعرض الملا أيضًا خطط التطوير الذي شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، حيث أوضح أنه تم تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالي 472 مليار جنيه، بمعدلات إنتاج 4 ملايين طن سنويا، بزيادة نسبتها 40% .

وأوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 مرة، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة على 12%، بينما بلغت كميات استهلاك غاز المنازل 6% خلال العام.

وأشار إلى أنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالي القادم؛ نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وأن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاما منها 50% خلال السبع سنوات الأخيرة.

وأشار وزير البترول أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي و اجتماعي.

وأوضح أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة ،‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 20/ 2021، وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة.

ولفت إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.

‏وفيما يخص المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، قال الملا إنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية.

كما أكد نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وحفر 384 بئرا، ومنح بأكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 حتى يونيو 2013 .

وأضاف الملا أن جهود البحث والاستكشاف التي تبذلها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود في البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدما ملموسا سواء في مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس، وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج.

وأشار إلى تنفيذ 29 مشروعا تنمويا باستثمارات 438 مليار جنيه، وتحقيق نمو في قطاع الغاز من 11-% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل يوميا، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط.