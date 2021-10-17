رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في إتاحة وتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه

دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتركيبها بمختلف المنشآت والمباني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة منظومة مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية، وجهود تقليل الفاقد منها، مشيرا إلى جهود الدولة المتكاملة للمحافظة على مواردنا المائية، وتعظيم الاستفادة منها.

وقدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، عرضا حول منظومة إنتاج مياه الشرب التي تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

وأشار الجزار إلى أن متوسط إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطات يصل إلى نحو 24.85 مليون متر مكعب يوميا، وذلك من خلال 2732 محطة إنتاج ما بين سطحية وارتوازية وتحلية، حيث تمثل المياه المنتجة من المحطات السطحية نسبة 88.1%، فيما ينتج من المحطات الارتوازية نسبة 11.3%، والباقي من محطات تحلية المياه.

ونوه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، إلى إعداد دليل استرشادي لتقليل الفاقد من كميات المياه المنتجة من خلال خبراء دوليين بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ؛ يهدف إلى تقديم إرشادات للحد من المياه غير المحاسب عليها استنادا إلى المعايير الدولية مع مراعاة الوضع المحلي في مصر، وتعميمه على الشركات التابعة كافة.

وأضاف رسلان أنه في إطار إجراءات إدارات التوعية لترشيد الاستهلاك، تم بيع وتركيب 1.2 مليون قطعة من القطع الموفرة إلى جانب توقيع وثيقة لترشيد استهلاك مياه الشرب مع جميع الوزارات المعنية، والتنسيق مع تلك الوزارات لتركيب القطع الموفرة بجميع المباني التابعة لها، فضلا عن بيع هذه القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة عملاء الشركات التابعة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى جهود تركيب العدادات المطورة ومسبوقة الدفع، والتي تأتي في إطار إجراءات توفير استهلاك مياه الشرب، وتخفيض الفاقد.

وأوضح أن هناك تطورا في أعداد الاشتراكات على مدار 4 سنوات مالية، حيث وصل عدد الاشتراكات خلال العام المالي 2020/2021 إلى 16.6 مليون اشتراك.

كما أشار إلى تركيب 7.5 مليون عداد ميكانيكي بأقطار مختلفة بجميع الشركات التابعة، وكذا تركيب أكثر من 592 ألف عداد 3/4 من العدادات مسبقة الدفع خلال الفترة من عام 2017 حتى 30/9/2021.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى الخطة المتكاملة لتركيب العدادات الحديثة حتى عام 2030.

وأوضح أنها تتضمن إحلال واستبدال العدادات العاطلة وبدون، وكذا تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة الدفع.

ونوه إلى أنه من المستهدف أن تضم الخطة تركيب نحو 16.6 مليون عداد مطور ومسبوق الدفع حتى عام 2030.

كما أشار المهندس ممدوح رسلان إلى الجهود الخاصة بإتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع “prepaid”، من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة بعدد 238 نقطة شحن، وشركة “فوري” تحت كود “575” بعدد نقاط الشحن 89 ألف نقطة على مستوى الجمهورية، وشركة “خالص” بعدد نقاط الشحن تصل إلى 51 ألف نقطة على مستوى الجمهورية أيضا، إلى جانب نقاط الشحن والتى تصل إلى 140 ألف نقطة شحن بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه جار العمل على شحن العدادات من مكاتب البريد المصري بمختلف أنحاء الجمهورية، وتفعيل شحن الكارت من خلال الهواتف الذكية NFC من خلال تطبيق “خالص” و “فوري”.