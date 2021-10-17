رئيس الوزراء يستعرض الآليات المستحدثة في الفحص والرقابة على الأغذية

دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أي منتجات رديئة أو منخفضة الجودة إلى الدولة، وفقًا للمعايير والموصفات العالمية، من خلال ضبط آليات التفتيش والفحص والرقابة على المنتجات الغذائية، والتأكد من جودة الأغذية للمستهلك، وكذا المستورد منها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: “ننطلق من مبدأ مهم للغاية في عملنا داخل الهيئة، وهو ضرورة الالتزام بشروط سلامة الغذاء، باعتبارها ركيزة الحفاظ على صحة المواطن ودعم الاقتصاد”.

وأضاف أن الهيئة تستهدف من آليات الفحص والرقابة ضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصري، بجانب دعم الصادرات وتأكيد الثقة في الكفاءة الرقابية على سلامة الغذاء.

ولفت منصور إلى أن الهيئة تصدر مطبوعات ونشرات كدليل استرشادي للحصول على غذاء آمن، وأن تحديث آليات الرقابة على الواردات الغذائية يهدف إلى ضمان الحماية المُثلى للمستهلكين المصريين من المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة.

وتابع: كما تهدف إلى رفع كفاءة الإفراج عن الواردات في منافذ نقاط الدخول، وهو ما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن هذا التحديث ارتكز على الإدارة الوقائية، مع التركيز بصفة خاصة على التدخلات المتناسبة مع مستوى الخطر المحتمل، بالإضافة إلى الإفراج العاجل عن الشحنات الغذائية وتبسيط الإجراءات، وهو الأمر الذي تطلب صدور حزمة من القرارات التشريعية لضمان تحقيق ذلك، وهو ما تم بالفعل.

كما نوه إلى الهيئة في لجنة إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المختلفة التي تم تشكيلها وفق توجيهات القيادة السياسية؛ لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المستوردة.

وحول آلية العمل في الهيئة، أوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أنها تعمل من خلال 68 مقرا فعالا على مستوى الجمهورية، حيث يتوافر منها 47 مقرا بالمحافظات، و21 منفذا: جافا، وبحريًا، وجويًا.

وأشار إلى وجود إدارة للرقابة على المحطات ومراكز التعبئة (المورد الأولي)، وهي الإدارة المسئولة عن الرقابة على محطات ومراكز التعبئة للحاصلات الزراعية الطازجة، التي يتم تصديرها، أو التي يتم تجهيزها وتوريدها إلى المنشآت الغذائية المُصنعة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة بهذه الإدارة يصل إلى أكثر من 1000 منشأة، وأن مسؤولي هذه الإداراة أجروا 2958 زيارة لتلك المنشآت ومراكز التجهيز والتعبئة، وغيرها، وهناك 2171 منتجا غذائيا تم تسجيلها في قواعد بيانات الهيئة.

وفيما يتعلق بالأغذية الخاصة، أشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الشركات المسجلة 2285 والمراقب عليها من هيئة سلامة الغذاء، بينما يصل عدد الشركات المحلية التي تصدر منتجاتها والمسجلة لدى الهيئة 30 شركة.

كما أشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجراها مفتشو الهيئة، وعددهم 551 مفتشا، وصل إلى أكثر من 13 ألف زيارة غير شاملة زيارات الشكاوى والإعدامات.

ولفت أيضًا إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة بلغ 971 شكوى، حيث تم التعامل مع 786 شكوى، ويتولى مسئولو الهيئة فرز محصول القمح المحلي، بدءا من الموسم 2019- 2020 حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور حسين منصور إلى الدورات التدريبية التي عقدتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، واستهدفت عددا من العاملين من الفنيين أو الإداريين بالهيئة حيث بلغ العدد الإجمالي لها أكثر من 200 دورة، تناولت موضوعات متنوعة ذات علاقة بسلامة الغذاء.

وأكد أن هذا التدريب لم يقتصر على العاملين بالمقر الرئيس للهيئة، بل امتد ليشمل المفتشين بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة في هذا المجال، والتدريب الإلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك، وبلغ عدد المتدربين 4773 متدربا شاملا الصيادلة.