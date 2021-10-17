40 فائزا في المشروع الوطني للقراءة بجوائز قدرها 20 مليون جنيه

إسلام فضل- أعلنت مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، الجهة المؤسسة والداعمة للمشروع الوطني للقراءة، وصول أكثر من 40 قارئا في الوصول لمنصة التتويج والفوز بجوائز المشروع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليون جنيه.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الوزارة “لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية والتغلب على تحدياتها بما يتناسب مع التطورات العالمية، ولذا نحرص على توحيد قوانا مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تتبنى تلك الرسالة السامية والتي تقوم عليها حضارات الأمم”.

وأضاف شوقي أنه من خلال المشاريع الطموحة كالمشروع الوطني للقراءة ننجح معا في تطوير وإثراء القدرات المعرفية للطلاب والمعلمين لخلق جيل مبدع فخور بانتمائه وشغوف باللغة العربية؛ وهو ما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للثقافة ونشر مفهوم المعرفة المستدامة بما يتوافق مع أجندة التطوير الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، قدم وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، بالشكر لمؤسسة البحث العلمي، وجميع الشركاء الاستراتيجيين في المشروع للجهود التي بذلت والطاقات التي سخرت لرؤية هذا المشهد المتكامل، والمؤثر في الأجيال على اختلاف مراحلهم العمرية واهتماماتهم الثقافية.

وأكد أن الأزهر الشريف شريك فاعل في المشروع بكل طاقاته ومنتسبيه وطلابه ومعلميه، وأن تلك الرعاية والجهود ستؤثر في المجتمع وتمكنه من التطور والتحسين في جميع المجالات.

وفي سياق متصل، ثمنت نجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي، “التعاون البناء” للأسر المصرية والجهات التربوية الميدانية والمؤسسات الوزارية، والتي قدمت الكثير من أجل تحقيق نجاح المشروع في عامه الأول.

وشارك في الدورة الأولى 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، نجح 40 منهم في الوصول لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع.