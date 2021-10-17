أوراسكوم وبيبسيكو تناقشان دور القطاع الخاص وصناع السينما في تفعيل سبل الاستدامة

دوت الخليج – عقدت شركتا أوراسكوم للتنمية مصر وبيبسيكو مصر جلسة حوارية عن مفهوم الاستدامة تحت عنوان “سد فجوة الاستدامة …. القيادة في وقت الأزمات”، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ووفق بيان شركة أوراسكوم للتنمية، فإن الجلسة حضرها محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، والمهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والفنانة تارا عماد، سفيرة منصة دوَّر لبكرة، ونورشك فوزي، رائدة الأعمال، وأنجيلا زيلتنر، خبيرة في علم البيولوجي، وأداراتها مريم فرج، مديرة الاتصالات الاستراتيجية.

وناقشت الجلسة الحوارية مفهوم الاستدامة ودوره في خلق قيمة طويلة الأجل في مختلف الأعمال مع الأخذ في الاعتبار الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور القطاع الخاص وصناع السينما في تطبيق مفهوم الاستدامة وتنمية الوعي المجتمعي بأهميته.

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر: “تجمعنا مع أوراسكوم للتنمية نفس الرؤية في تطبيق مفهوم الاستدامة ولدينا اقتناع تام أن المبادرات التي تقوم بها الشركات والحكومات وحدها لا تكفي من أجل خلق تغيير في ثقافات المجتمع، لكن هناك دور هام تلعبه صناعة السينما في رفع مستوى وعي المجتمع ودعوته للمشاركة في تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة”.

وتابع: “في بيبسيكو، نؤمن أن هناك فرصة كبيرة لنا كشركة لنقوم بدور محوري ورائد في تحول النظام الغذائي في الدول والأسواق التي نعمل بها وجعلها أكثر استدامة من خلال تبني استراتيجيتنا العالمية «الفوز الهادف»”.

كما أعلن شلباية عن إطلاق استراتيجية بيبسيكو العالمية الجديدة pep+ والتي سيتم تطبيقها في جميع الأسواق التي تعمل بها الشركة بما فيهم مصر، وتشمل الاستراتيجية 3 محاور رئيسية، وهي: الزراعة الإيجابية، وسلسلة القيمة الإيجابية، والخيارات الإيجابية، بهدف تطبيق الاستدامة في كل جوانب استثمارات الشركة بدءًا من مكونات المنتجات وطريقة تصنيعها وبيعها، بالإضافة إلى المبادرات التي تساهم في ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع والبيئة.

وقال: “لقد أطلقنا العديد من المبادرات التي تتناول محاور pep+ الثلاثة في مصر، ولعل الزراعة الإيجابية هي محور رئيسي في استراتيجية بيبسيكو الإيجابية وذلك لأنها تساهم في نشر الممارسات الزراعية المستدامة عبر برنامج عايشين بخيرها الذي يساهم في تمكين المرأة في مجال الزراعة وبروتوكول تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي USAID الذي يهدف إلى نشر وتبني الممارسات الزراعية الصحيحة بين صغار المزارعين المصريين”.

وأضاف شلباية: “ينعكس محور سلسلة القيمة الإيجابية في جهودنا للحفاظ على البيئة و التي تأتي علي رأسها منصتنا “دور لبكرة” برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع مبادرة دورنا – التي تم تصميمها وتنفيذها عن طريق شركة CID للاستشارات و تم إطلاقها أوائل هذا العام، للمساهمة في إنشاء البنية التحتية المناسبة لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية عن طريق نظام التعويض العكسي.

وأوضح أن الشركة تستهدف من خلاله جمع وتدوير أكثر من 8 ملايين كيلو من إنتاجها من البلاستيك في 2021 وإعادة تدوير 100% من مخلفاتنا للبلاستيك بحلول 2025.

وفي محور الخيارات الإيجابية، تساهم الشركة من خلاله في تقديم مجموعة مختلفة من المنتجات بشكل أفضل للبيئة تناسب احتياجات المستهلكين المختلفة، وفق شلباية.

وتابع: “نهدف من مشاركتنا هذا العام لنشر الوعي وتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير من خلال تواجد مبادرتنا دور لبكرة، والتي ستقوم بعدة أنشطة تفاعلية من خلال توزيع ماكينات إعادة التدوير في أماكن مختلفة بالجونة ليقوم الجمهور بإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية مقابل هدايا تحفيزية مصنوعة من مواد معاد تدويرها بالإضافة الي الهدايا المصنعة من لوحات الإعلانات التسويقية والتي قام بتصنيعها رواد الأعمال الشباب”.