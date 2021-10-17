قطاع الأعمال: حريصون على حقوق العاملين دون الإضرار بمصالح شركات الدولة

دوت الخليج – أكدت وزارة قطاع الأعمال العام حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

وذكرت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن قرار مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، التابعة للقابضة للأدوية، بتجميد العمل بالشركة “موقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة”.

وبحسب البيان، كان العديد من العاملين بشركة “سيد” امتنع عن العمل وتجمهروا أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية؛ اعتراضا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021.

ونوه البيان إلى أن الجمعيات العامة للشركات قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12 % من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.

وأكد مجلس الإدارة أنه تواصل مع ممثلين عن العاملين وأوضح بنود القانون المطبق، والأثر السلبي للتظاهر وإيقاف العمل على توفر الأدوية التي تنتجها الشركة وكذلك نتائج أعمالها وأرباحها، مما ينعكس في نهاية الأمر على نصيب العاملين في الحوافز والأرباح.

من ناحية أخرى، أكد مجلس الإدارة استمرار العمل بمصنع الشركة في أسيوط، في ضوء التزام العاملين بمواصلة الإنتاج.

ومن المقرر ضخ استثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه في شركة “سيد” ضمن خطة التطوير لتحقيق “متطلبات التصنيع الجيد” في شركات الأدوية الإنتاجية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.