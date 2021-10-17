بنك مصر يتيح فتح حسابات دون مصاريف أو حد أدنى بمناسبة أسبوع الشمول المالي

دوت الخليج – يشارك بنك مصر في فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، تحت رعاية البنك المركزي المصري المصري، الممتدة في الفترة 15 إلى 31 أكتوبر.

وذكر بيان للبنك أن تحقيق الشمول المالي يهدف إلى تمكين شرائح المجتمع كافة من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها: حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان.

وأشار البيان إلى أن البنك حرص على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم جميع العملاء، وبالأخص فئة الشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعا في المجتمع، طوال مدة الفعاليات.

وأوضح أن بنك مصر يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، منها: فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا.

وأضاف أنه بالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما (TEENS) ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 إلى 21 عاما يتم فتح الحسابات مجانا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر مع إصدار بطاقة (BM) مجانا.

وبالنسبة للعملاء من سن 21 إلى30 عاما يسمح البنك بفتح الحسابات مجانا مع إصدار بطاقة (GO) والإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك، أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

وكان بنك مصر قد أطلق حملة ترويجية تحت شعار “بنك مصر معاك في أى وقت.. في أى مكان”؛ للتوعية بالخدمات والمنتجات البنكية وتحقيق الشمول المالي، وبدأت المرحلة الأولى بمناطق “الخانكة – السلام – المرج – الخصوص – النهضة – الحرفيين”.

كما ينفذ البنك حاليا المرحلة الثانية من الحملة للوصول لفئات المجتمع المختلفة في محافظات مصر المختلفة، ومنها: (الشرقية – المنوفية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – الإسكندرية – كفرالشيخ – القليوبية – الإسماعيلية)، فيما يتواجد البنك حاليا في صعيد مصر في محافظة المنيا، وسيليها: أسيوط وسوهاج في الفترة القادمة.