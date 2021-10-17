المتحدث باسم وزارة البترول: لا قرار بإلغاء بنزين 80

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دوت الخليج – نفى المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس حمدي عبد العزيز، صدور قرار بإلغاء بنزين 80.
وقال عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج اليوم على قناة دي إم سي، إن بنزين 80 غير مستخدم عالميًا، وغير صالح للاستعمال في السيارات الحديثة، هو أردأ الأنواع الموجودة.
وأوضح أن وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث اليوم أمام ندوة نظمتها جمعية البترول عن حزمة من مشروعات التكرير الجاري تنفيذها، وأن هناك فرصة لزيادة الإنتاج من البنزين والسولار عالي الجودة متواقع مع المواصفات العالمية، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مواصفات البنزين، ولم يتعرض إلى إلغاء بنزين 80.
وبسؤاله عن التفكير في إلغاء بنزين 80، قال عبد العزيز: “حين نصل للقدرة على إنتاج أنواع ذات جودة عالية، ومتوافقة بيئيا، وقتها لكل حادث حديث”.
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