اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات ونوكيا لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء

دوت الخليج – شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة نوكيا العالمية؛ بهدف بناء أول بنية تحتية في مصر حصريا لتقديم خدمات إنترنت الأشياء عبر شبكة (WING) العالمية التابعة لنوكيا.

وتتيح شبكة (WING) للمصرية للاتصالات تقديم خدمات إنترنت الأشياء للشركات على نطاق عالمي، بما يمكنها من الاستفادة من سوق إنترنت الأشياء المتنامي بسرعة وفاعلية اعتمادا على نموذج نوكيا (WING) متعدد الخدمات، والذي يشمل البنية التحتية العالمية لإنترنت الأشياء، ونموذج أعمال (الدفع أولا بأول – Pay As You Grow).

كما تمكن (WING) الشركة المصرية للاتصالات من توفير خدمة إنترنت الأشياء العالمية بأسعار محلية منخفضة مقارنة بأسعار التجوال الأكثر تكلفة.

وتشمل الاتفاقية أيضًا التعاون فى إطلاق مبادرات تسويفية مشتركة، وتعجيل تطوير مشروعات إنترنت الأشياء فى البلاد، الأمر الذي سيساهم فى ميكنة المشروعات ويساعد الشركات على خفض نفقاتها التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، وتقديم خدمات جديدة إلى الأسواق بشكل أسرع.

جاء ذلك في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت لدبي على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر “جيتكس جلوبال”، ومعرض “إكسبو دبى 2020”.

وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وهنريك فال، رئيس الخدمات السحابية والشبكات فى الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة نوكيا.