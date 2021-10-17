مال وأعمال

السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

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دوت الخليج – حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها من السفر إلى لبنان في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

كما دعت الخارجية السعودية المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات؛ لخطورتها على الأمن والسلامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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