مبيعات التجزئة في الصين ترتفع بنسبة 16.4% خلال الربع الثالث من العام

شينخوا _ أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 16.4 بالمائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد بلغ حوالي 31.8 تريليون يوان (حوالي 4.9 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وفي سبتمبر وحده، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 3.68 تريليون يوان، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع الرقم بنسبة 7.8 في المائة مقارنة مع سبتمبر 2019، مما يجعل متوسط النمو في سبتمبر في العامين الماضيين عند 3.8 في المائة، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، شهدت صناعة خدمات المطاعم زيادة إيراداتها بنسبة 29.8 في المائة على أساس سنوي، حيث استمر القطاع الأكثر تضررا في التعافي من تأثير كوفيد-19.

وظل الاستهلاك عبر الإنترنت نقطة مضيئة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 9.19 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى سبتمبر.