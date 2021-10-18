اسباير كابيتال تنتهي من تأسيس الخير للتمويل متناهي الصغير برأسمال مصدر 120 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن انتهاء تأسيس شركة الخير للتمويل متناهي الصغر برأسمال مصدر قدره 120 مليون جنيه مدفوع منه 30 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن اسباير كابيتال حاليا قائمة على مرحلة إستصدار التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء مزاولة النشاط.

وأوضحت أن ذلك يأتي يأتي في ضوء خطة شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.