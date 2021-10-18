البورصة تصعد 0.17% بداية التعاملات تفاؤلا بأجواء طرح إي فاينانس

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 11174 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.23%، ليتداول عند مستوى 47.01 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44% و 0.48% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 113.646 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 4.292 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 34 شركة مقابل تراجع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 94.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 20.999 مليون جنيه، منها 20.546 مليون جنيه للمؤسسات، و452.642 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.170 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 31.256 مليون جنيه، مقابل 12.086 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.829 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 2.092 مليون جنيه، مقابل 262.840 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % جي بي أوتو 4.1 4.35 6.10 جدوي للتنمية الصناعية 1.454 1.519 4.47 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 3.72 3.87 4.03 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.21 7.4 2.64 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.756 1.802 2.62

الأسهم الأكثر انخفاضا