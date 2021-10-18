الأولى تتصدر شركات التمويل العقاري لمحدودي الدخل وكونتكت الثانية

بكر بهجت _ تصدرت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» ترتيب الشركات التي قدمت تمويلات عقارية لمحدودي الدخل من عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي، حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، وفق مي عبد الحميد رئيس الصندوق، مشيرة إلى أن قيمة التمويلات التي قدمتها الشركة بلغت 791 مليون جنيه لعملاء عددهم 6606 عميل.

وأضافت عبد الحميد في تصريحاتها لبوابة دوت الخليج جورنال، أن إجمالي قيمة التمويلات المقدمة من الشركات لعملاء الصندوق بلغ 1.9 مليار جنيه، لعملاء عددهم 16686 عميل.

وبحسب حصص الشركات التي حصلت عليها بوابة دوت الخليج، فإن شركة كونتكت للتمويل العقاري حلت في المرتبة الثانية خلف شركة التعمير حيث قدمت 439 مليون جنيه لعملاء عددهم 3871 عميل، وحلت شركة الأهلي للتمويل في المرتبة الثالثة بتمويلات قيمتها 284 مليون جنيه لعملاء عددهم 2542 عميل.

وسجلت التمويلات التي قدمتها شركة أملاك للتمويل العقاري 252 مليون جنيه، استفاد منها 2327 عميل، وقدمت شركة تمويل للتمويل العقاري 68.6 مليون جنيه لعملاء عددهم 602 عميل.

وبلغت تمويلات شركة المصرية للتمويل العقاري 43 مليون جنيه لعملاء عددهم 429 عميل، وبلغت التمويلات المقدمة من شركة الأهلي 19.9 مليون جنيه استفاد منها 200 عميل، فيما جاءت شركة العربي الإفريقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات قيمتها 12.2 مليون جنيه حصل عليها 109 عميل.