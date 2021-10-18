البورصة: بدء التداول على أسهم إي فاينانس بعد غد والسعر المرجعي 13.98 جنيه للسهم

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بجلسة اليوم 18 أكتوبر لأسهم الشركة المصدرة لعدد 417.777 مليون سهم بنسبة 26.10% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين عام وخاص وبقيمة إجمالية 5.840.533 مليار جنيه.
وذكرت أن الطرح العام بعدد 25.777 مليون سهم تمثل نسبة 6.17% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصدرة.
وفيما يخص الطرح الخاص كان بعدد 392 مليون سهم تمثل نسبة 93.83 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 24.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
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