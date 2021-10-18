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فرانس برس _ أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي صدر أكثر من مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.
وفي مقطع فيديو قصير تم بثه على الانترنت، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “صدر الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال عشرة أشهر، إلى أكثر من 150 دولة”.
وبحسب أورسولا فون دير لاين، فإن دول الاتحاد الـ27، قدمت حتى الآن نحو 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عبر آلية “كوفاكس” الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وسيقدم لها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة 500 مليون جرعة إضافية.
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