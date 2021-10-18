تعرض مقلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي لضربات جوية

سكاي نيوز عربية _ أفاد التلفزيون التابع لإقليم تيغراي بأن مقلي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا تعرضت لضربات جوية، الاثنين.

وذكر تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين.

كما أبلغ عامل إغاثة ودبلوماسي بتعرض مقلي لضربات جوية.

وأسفرت 9 أشهر من النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح عشرات الآلاف، فيما يسود المنطقة وضع إنساني كارثي.

وحذرت الأمم المتحدة بأن نحو 400 ألف شخص في تيغراي “يعانون من المجاعة”.

كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع، في بيان أكّد فيه أن 300 ألف شخص في هاتين المنطقتين يواجهون “حالات طوارئ” غذائية.