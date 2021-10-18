بداية للاستيراد والتصدير توقع عقد شراكة مع شركة نوفيل لتوزيع منتجات القهوة الإسبانية في مصر

إسلام جابر _ وقعت شركة بداية للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية التابعة لمجموعة الاتربي، وشركة نوفيل الاسبانية المتخصصة في تعبئة وتغليف القهوة اتفاقية تعاون بهدف توزيع منتجات القهوة داخل مصر.

وقال عبدالسميع الإتربي رئيس مجلس إدارة شركة بداية للاستيراد والتصدير، أن الاتفاق يهدف لتوزيع منتجات شركة نوفيل من القهوة بمشتقاتها المختلفة داخل مصر، باعتبارها الوكيل الحصري لتوزيع منتجات نوفيل في مصر، مضيفا أنه من المقرر فتح 200 فرع لتقديم وتوزيع منتجات نوفيل من القهوة في مصر.

وأضاف الإتربي، أن مجموعة الاتربي المالكة لشركة بداية، بدأت في العمل محليا بعد تأسيسها على مدار أربعة سنوات في السوق المحلي، وكانت انطلاقة الشركة منذ عام 2001 عندما اتجهت الشركة إلى تصدير منتجاتها للخارج.

الإتربي: مصر سوق مفتوح والإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من تخطي جائحة كورونا

وأكد أن السوق المصري سوق ضخم ويستوعب العديد من العلامات التجارية الأجنبية خصوصا وأن مستهلكين القهوة في مصر في تزايد، منوها بأنهم اختاروا التعاون مع نوفيل لسمعتها العالمية في انتاج القهوة.

استهلاك المصريين بلغ 40 ألف طن سنويا بقيمة 100 مليون دولار

وأوضح أن سوق البن في مصر في ارتفاع مستمر، منوها بأن استهلاك المصريين وصل لنحو 40 ألف طن سنويا، بقيمة تصل لنحو 100 مليون دولار، موضحا أن إقبال المستهلكين في مصر ارتفع في السنوات الأخيرة، على مشروبات القهوة بانواعها مثل القهوة والقهوة المخلوطة سواء البندق او الكابيتشينو والنسكافيه، لافتا بان القهوة تحتل المشروب الثاني الرئيسي بعد الشاي في مصر، وهو ما دفعهم لدخول مجال القهوة الفاخرة.

وأكد أن القهوة من أكبر السلع الاستهلاكية على المستوى العالمي، ويصل الاستهلاك لنحو تريليون كوب سنويا، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في الاستهلاك بين الدول العربية.

ولفت عبدالسميع الإتربي، إلى أن المناخ الاستثماري والاصلاحات الأخيرة شجعت الكثيرين على ضخ رؤوس أموالهم في مصر، خصوصا مع التوجهات الرئاسية بتذليل أية عقبات امام المستثمرين.

وشدد أن “نوفيل” تتواجد في السعودية وقطر وعمان، وأمريكا وانجلترا وأكثر من 25 دولة وسعت مصر لاقتناص وكالتها في مصر، خصوصا وانها سوق ضخم يضم ملايين المستهلكين للقهوة بانواعها، منوه بان منتجات الشركة من القهوة في العموم من النوع الاورجانيك، الخالى من متبقيات المبيدات.

من جانبه قال الدكتور أسامة الاتربي رئيس مجلس إدارة شركة آفاق إحدى شركات مجموعة الإتربي، بأن شركات الإتربي تشمل 9 شركات تعمل في العديد من المجالات الزراعية والتجارية والعقارية وغيرها.

وأضاف أن الشركة تستهدف تصدير المنتحات الزراعية وعلى رأسها الموالح التي اكتسبت سمعة جيدة في السوق العالمي، وهي مطلوبة من كل دول العالم، منوها بأن موجودون بالفعل في الدول الاوروبية والعريية.

ونوه بأن مصر تتميز بمنتجاتها الزراعية التي يتم تصديرها الى الخارج، وتحرص الشركة على فتح اسواق جديدة لتصريف المنتجات المصرية في الخارج بما يعود على الدخل القومي من العملة الصعبة.

وشدد على أن قوانين الاستثمار التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ستسهم في جذب العديد من المستثمرين خصوصا وأن ما تشهدة الدولة حاليا من تطوير في شتى المجالات سواء شبكات الطرق والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة يعد نقلة ساهمت في تغيير الاقتصاد المصري وجعله في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر كان سببا في تعافي الاقتصاد وكان سببا رئيسيا في تخطي جائحة كورونا بدون أية عوائق، وهو ما شهدت به المؤسسات المالية العالمية.

من جانبها قالت دولار نوفيل، المدير التنفيذي للشركة بأن الشركة تفخر بوجودها في مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الاوسط وأفريقيا وسوق مفتوح يستوعب رؤوس الأموال الجديدة، منوهة بأن مصر تعد الدولة ال25 التي تستهدفها لضخ منتجاتها فيها.

نوفيل: مبيعاتنا العام الماضي بلغت 53 مليون يورو في 25 دولة مختلفة

قالت إن “نوفيل” توزع منتجاتها في 25 دولة اوروبية وعربية وغربية، وتفخر بوجودها في السوق منذ اكثر من 63 عاما، وتستورد أفضل منتجات القهوة وحققت مبيعات العام الماضي تقدر ب53 مليون يورو.

نخطط لفتح مصنع خاص بتعبئة وتغليف القهوة في مصر حال وصلت المبيعات للمستهدف

ولفتت إلى أن هناك تخطيط لفتح مصنع خاص بتعبئة وتغليف القهوة في مصر حال وصلت المبيعات للمستهدف المخطط بالاتفاق مع شركة “الاتربي”، منوهة بان فتح المصنع سيكون بالتعاون مع الشريك المصري.

وتابعت بأن الشركة متخصصة في استيراد القهوة الخضراء من البرازيل وأمريكا اللاتيينية وبيرو وغيرها، ويوجد المصنع الرئيسي للشركة في برشلونة باسبانيا ولدى الشركة فروع في انجلترا والولايات المتحدة وغيرها.