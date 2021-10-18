صادرات النفط الخام السعودية ترتفع إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس

_ أظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس ارتفعت إلى 6.450 مليون برميل يوميا من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو .

وقدمت الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة أوبك أرقام الصادرات لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي نشرتها على موقعها.