صادرات النفط الخام السعودية ترتفع إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس

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_ أظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس ارتفعت إلى 6.450 مليون برميل يوميا من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو .
وقدمت الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة أوبك أرقام الصادرات لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي نشرتها على موقعها.
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