مال وأعمال

وفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ توفي اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت أسرة وزير الخارجية السابق في بيان على “فيسبوك” أن “الجنرال كولين باول … توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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