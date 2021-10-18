البورصة تصعد 1.08% وتنفيذ طرح شركة إي فاينانس يقفز بالتداولات إلى 7.2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.08%، ليتداول عند مستوى 11276 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.87% وأغلق عند مستوى 48 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.75% و 0.86% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 7.228.105 مليار جنيه على 200 شركة من خلال 52.492 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس اليوم بقيمة 5.8 مليار جنيه

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل تراجع 52 بينما لم تتغير أسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 3.910.791 مليار جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 4.665.387 مليار جنيه مقابل 754.595 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.544.308 مليار جنيه، منها 2.531.166 مليار جنيه للمؤسسات، و13.142 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.366.483 مليار جنيه، منها 1.255.105 مليار جنيه للمؤسسات، و111.377 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة للصوامع والتخزين 60 70 16.67 مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب 0.59 0.638 8.14 مجموعة عامر القابضة – عامر جروب 0.966 1.044 8.07 جي بي أوتو 4.1 4.42 7.8 القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 11.26 12 6.57

الأسهم الأكثر انخفاضا