إبراهيم سرحان: 72% حصة الأجانب من طرح إي فاينانس

العربية نت _ أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس” في مقابلة مع “العربية” أهمية الأرقام القياسية التي تحققت للاكتتابين العام والخاص من طرح الشركة.

وقال سرحان إن الطرح الخاص للمؤسسات بنسبة 14.5% تغطى “بـ 11 ضعفا وارتأينا لرفع الشريحة بنسبة 10% إضافية وقبل يوم الاثنين الماضي كان المضاعف 6.8 بتغطية حوالي 6 أضعاف”.

نصيب الأجانب

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الطرح كانت من نصيب المستثمرين الأجانب بواقع 72% منها 69% للمؤسسات و3% للأفراد، وهذا مهم جداً بالنسبة للبورصة المصرية والشركة في أن تدخل مؤسسات عربية وأجنبية للسوق.

وقال إن لدى المستثمرين الأفراد صورة إيجابية بقوة عن “إي فاينانس” ولذلك شهدنا أعدادا كبيرة لطرح الأفراد حتى وصلت التغطية لـ 61 ضعفاً للمرة الأولى بالبورصة المصرية.

وكشف أن حصة الـ 10% الإضافية قد توزعت على أكثر من صندوق عربي وأجنبي وتغطت بـ 6 أضعاف، وفي يوم الأربعاء المقبل ستظهر على الشاشة للمرة الأولى، إذ أنه وفق معايير الحوكمة لايمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

تعديل مجلس الإدارة

وشرح أن الحصص بين المشترين بنسبة الـ 10% تكون متساوية بين الصناديق التي تقاسمتها، وكلها حصص غير مؤثرة لا تزيد على 4% لكل صندوق.

واعتبر أنه مع حصول الأفراد على نسبة 1.6% فإن هيكل المؤسسين لم يتغير كثيرا بطرح نسبة 26%، لكن مجلس الإدارة بعد التداول سيكون جزءا من أعضاء بالانتخاب بسبب جزئية 26% (منها حصة 10% زيادة لم يتدخل به مستثمرين وجزء 14.5% طرح عام وخاص).

زيادة الثقة

وتعهد بزيادة ثقة المستثمرين المؤسساتيين والأفراد من خلال عمل الشركة المستقبلي، موضحاً أن الخطة التوسعية للشركة تركز على الصحة بإطلاق “إي هيلث” بقطاع التأمين الصحي، والتحول الرقمي به لخدمة 120 مليون مواطن، بجانب “إي تاكس” التي تتعامل مع الضرائب، وهاتين الشركتين تستدعيان زيادة رأس المال، بجانب خدمات أخرى وبالتالي ستكون زيادة رأس المال بهذا الاتجاه، إضافة إلى توسعاتنا المرتقبة في إفريقيا وفي الدول العربية.

كانت إدارة البورصة المصرية، أعلنت تغطية الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية نهاية فترة الاكتتاب 61.36 مرة.

وأفادت البورصة في بيان لها، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت 1.581 مليار سهم.

تفاصيل الطرح

وفتحت الشركة الأربعاء 6 أكتوبر الحالي، باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، واستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر الجاري.

وفي 11 أكتوبر الجاري أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ورد إليها كتاب من شركة إي فاينانس، بشأن رغبتها في زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة.

وفي 12 أكتوبر أعلنت “إي فاينانس”، أن السعر النهائي للطرح العام والخاص تم تحديده عند 13.98 جنيه للسهم.