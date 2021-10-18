وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل مخاوف التضخم وتباطؤ النمو في الصين

_ فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في حين غذى استمرار صعود أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 73.74 نقطة بما يعادل 0.21 بالمئة إلى 35221.02 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 7.65 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4463.72 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.60 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 14839.74 نقطة.