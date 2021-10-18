وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل مخاوف التضخم وتباطؤ النمو في الصين

سي إن بي سي – فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في حين غذى استمرار صعود أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 73.74 نقطة بما يعادل 0.21% إلى 35221.02 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 7.65 نقطة أو 0.17% إلى 4463.72 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.60 نقطة أو 0.39% إلى 14839.74 نقطة.